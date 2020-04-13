نادي برشلونة مقبل على عاصفة وشيكة ستضرب الفريق

2020/04/13 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح المرشح لمقعد رئاسة نادي برشلونة لكرة القدم، فيكتور فونت، النار على إدارة الفريق الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مؤكدا أن الأخير يلقي بالنادي في قلب عاصفة.وقال فونت، “النادي يتجه إلى قلب عاصفة وترون ما يحدث، كانت التحديات كبيرة فيما مضى وأصبحت الآن عملاقة”.وأضاف: “نحن نرى جميعا كيف يتم اتخاذ قرارات مشينة في ظل الوباء […]

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