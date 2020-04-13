المثنى.. ضبط مذخر للادوية غير خاضعة للفحص

2020/04/13 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في المثنى، الاثنين، ضبط مذخر للادوية غير خاضعة للفحص في المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في المثنى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط مذخر للأدوية في مركز المحافظة استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة”.واضافت، ان “المعلومات تفيد […]

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