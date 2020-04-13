الحوار_المتمدن #جريس_الهامس - جريس الهامس - مفاعيل خيانة بيع الجولان , لاتسقط بالتقادم- على جدار ثورتنا المغدورة رقم - 262

2020/04/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس مفاعيل بيع الجولان لاتسقط بالتقادم -على جدار ثورتنا المغدورة .رقم262 بعد ربط الحصول على رغيف الخبز , وحق العمل .



والعلم , والحياة بدرجة الولاء للصنم الأكبر والحزب القائد ..



والولاء والتقرب من المؤلفة قلوبهم حول القائد التاريخي الملهم ..والتزلف لأصغر إمعة أوضفدع منهم وترديد شعاراتهم الكاذبة .الخلبية ..أضحت كلها بقيادة البعث العتيد ..كالطقوس الدينية تمنح صاحبها حق دخول الجنة بغير حساب ..؟؟؟

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