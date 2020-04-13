2020/04/13 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني مع إفرازات الوحش كورونا ، وما وفره من إمكانيات متاحة ، لإعادة رسم الخريطة السياسية ، والاجتماعية في دول العالم ، خاصة ب ( الاتحاد ) الأوربي الذي تعرت حقيقته كإتحاد كرطوني بغير ضمير ، لأنه كان وحتى قُبيْل هجوم جيْحتْ كورونا ، اتحادا لامتصاص ثروات العرب ، والافارقة ، وكل الدول الخارجة عن اتحاد الشركات المقرصنة لثروات الاخرين ، وخاصة عندما امتدت القرصنة ، لتشمل قرصنة الادوية ، والكمّامات ، وأجهزة ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #سعيد_الوجاني - سعيد الوجاني - الشبيبة المغربية صانعة الحدث في الماضي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #سعيد_الوجاني - سعيد الوجاني - الشبيبة المغربية صانعة الحدث في الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).