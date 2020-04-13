مخاوف من تفشي فايروس كورونا في اليمن في ظل العدوان والحصار

2020/04/13 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​تسابق السلطات اليمنية في العاصمة صنعاء الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب وحماية الشعب من انتشار فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) والذي يجتاح العالم بسرعة هائلة، وذلك بعد أن تم إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي .وكالات الإغاثة الدولية ومنظمات المجتمع الدولي دقت ناقوس […]

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