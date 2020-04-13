خلية الأزمة النيابية تدعو الحكومة إلى مراجعة عقود الشراكة مع الفنادق الكبرى

2020/04/13 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خلية الأزمة النيابية، الحكومة لمراجعة عقود الاستثمار والشراكة مع فنادق عشتار شيراتون وفلسطين مريديان وبابل، لاستغلال ادراراتها أزمة كورونا لأغراض تجارية.

وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي، ان هناك فنادق كبيرة مثل فندق بابل والشيراتون وفلسطين مريديان وغيرها لم يبدو أي تعاون او تقديم هذه الفنادق خدمات مجانية لخدمة شعبهم خلال الازمة الحالية، بل على العكس هم يحاولون استغلال الموضوع تجاريا خلال هذا الظرف الطارئ، بالرغم من الوعود الحكومية بإعفائهم من اجور الطاقة والضرائب، داعيا الحكومة العراقية إلى التصرف بالمثل مع اصحاب هذه الفنادق ومراجعة جميع عقود الاستثمار او الشراكة معهم خلال الفترة المقبلة.

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