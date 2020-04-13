سائرون : نحن مع حكومة قادرة على تصحيح مسار العملية السياسية

2020/04/13 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف سائرون عن آخر مستجدات العملية السياسية على الساحة العراقية بعد تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي، إن تحالفه مع حكومة قادرة على تصحيح مسار العملية السياسية، واصفا رئيس الجمهورية برهم صالح بالمنتصر في هذه الجولة السياسية بعد تكليف الكاظمي.

وأضاف، أن معظم القوى السياسية تمسك العصا من المنتصف، وفي أية لحظة يمكن لها أن تغير موقفها.

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