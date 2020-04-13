2020/04/13 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح لمصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقا يعمل بإخلاص حرصا على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت دولة الإمارات عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لمصطفى الكاظمي في مهامه، كما تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).