جرحى من القوات العراقية بكمين لداعش جنوب غرب كركوك

2020/04/13 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين باصابة عناصر من القوات العراقية بهجوم هو الثالث من نوعه يشنه تنظيم داعش خلال الـ24 الساعة الماضية جنوب غرب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن تنظيم داعش استهدف كامرة عسكرية حرارية للتصوير قرب تل بصل في قضاء داقوق لتشرع القوات العراقية في عملية تمشيط للمنطقة لملاحقة عناصر التنظيم المتشدد.

واضاف المصدر ان تلك القوات وقعت بكمين نصبه مسحلو التنظيم واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين اسفرت عن اصابة اربعة من القوات العراقية بينهم بينهم ضابط برتبة مقدم، مشيرا الى انه تم نقل المصابين الى مستشفى قضاء داقوق.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش داخل وكر لهم باشتباكات مع القوات العراقية، مشيرة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وقالت الخلية في بيان اليوم ، إن "القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين، بداخله اعداد من الدواعش الارهابيين في وادي الشاي".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة بإسناد جوي من قبل طيران الجيش شرعت بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم"، لافتا إلى "استشهاد احد المقاتلين وجرح اثنين آخرين، ومازالت العملية مستمرة".

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