مقتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية جنوبي كركوك

2020/04/13 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بمقتل عدد من الإرهابيين اثناء محاصرة وكر لهم بعملية أمنية جنوبي كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لقوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين بداخله إعداد من الدواعش الإرهابيين في وادي الشاي".

وأضافت الخلية، أن "قوة مشتركة شرعت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم، كما استشهد احد المقاتلين وجرح إثنين آخرين".





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