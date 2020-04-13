مصدر مقرب من الكاظمي ينفي صدور قائمة تتضمن اسماء مرشحين للكابينة الوزارية

2020/04/13 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، صدور قائمة تتضمن اسماء مرشحين للكابينة الوزارية.

وقال المصدر، إن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام تناقلت قائمة تتضمن اسماء وقيل انها مرشحة للكابينة الوزارية، وأضاف، إن هذه القائمة مزورة وغير صحيحة ولم تصدر من مكتب رئيس الوزراء المكلف.

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