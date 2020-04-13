صحة كردستان : عدم تسجيل إصابات جديدة لا يعني السيطرة التامة على كورونا

2020/04/13 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، عدم تأييده لأي رفع شامل لحظر التجوال المفروض في محافظات ومدن الإقليم.

وأوضح البرزنجي في تصريح، ان وباء كورونا لا يزال يمثل خطرا، ولم تتم بعد السيطرة عليه بشكل تام، مبينا ان الجهات الصحية أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نحو ألف وسبعمئة واثنين وتسعين فحصا للمواطنين في مختلف مناطق الإقليم، كانت نتائجها سلبية، وهو ما يعني عدم تسجيل إصابات جديدة.

وخاطب البرزنجي مواطني الإقليم قائلا، إن عدم تسجيل أية إصابة لا يعني السيطرة على الفيروس، او التسرع في إلغاء التدابير والإجراءات الوقائية، داعيا إلى ان يبقى الوضع على ما هو عليه في الوقت الحاضر.

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