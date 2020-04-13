‎بعد التنسيق مع 8 جهات.. الخارجية العراقية تعيد 173 معتمرًا من السعودية

2020/04/13 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الخارجية العراقية، اعادة نحو 173 معتمرًا عراقيًا عالقًا في السعودية برحلة استثنائية بعد التنسيق مع 8 جهات.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ‎ أحمد الصحّاف في تغريدة رصدتها “يس عراق” إن “‎وزارة الخارجيّة وبأمر وزير الخارجية محمد علي الحكيم وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ووزارة النقل، وحكومة اقليم كردستان والخطوط الجوّية […]

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