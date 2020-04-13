2020/04/13 | 16:04 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد أكدت وزارة الخارجية العراقية، اعادة نحو 173 معتمرًا عراقيًا عالقًا في السعودية برحلة استثنائية بعد التنسيق مع 8 جهات.
وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في تغريدة رصدتها “يس عراق” إن “وزارة الخارجيّة وبأمر وزير الخارجية محمد علي الحكيم وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ووزارة النقل، وحكومة اقليم كردستان والخطوط الجوّية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التنسيق مع 8 جهات.. الخارجية العراقية تعيد 173 معتمرًا من السعودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في تغريدة رصدتها “يس عراق” إن “وزارة الخارجيّة وبأمر وزير الخارجية محمد علي الحكيم وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ووزارة النقل، وحكومة اقليم كردستان والخطوط الجوّية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التنسيق مع 8 جهات.. الخارجية العراقية تعيد 173 معتمرًا من السعودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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