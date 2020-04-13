تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. إجمالي الإصابات يقترب من الـ 5 آلاف

2020/04/13 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، (13 نيسان 2020)، تسجيل 472 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب اجمالي ا...





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