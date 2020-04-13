2020/04/13 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل، الاثنين (13 نيسان 2020)، وصول 157 عراقياً من العالقين بمصر في رحلة استثنائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "157 عراقياً من العالقين بمصر ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقين العالقين في مصر الى ارض الوطن".

واضاف البيان أن "العراقيين العالقين وصلوا على متن الطائرة التي تحمل الطراز B737/yI-ASU التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية".

بغداد اليوم-النجف

اصدرت محكمة تحقيق النجف، الإثنين، قرارات بحق المتهمين بقضية المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.

وذكر بيان، صادر عن محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، أنها "اصدرت قراراً بتوقيف اثنين من المتهمين بقضية

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ديالى، الاثنين (13 نيسان 2020)، أن الاتحاد اصدر توجيها عاجلا إلى الفرق الشعبية في المحافظة، يقضي بضرورة الالتزام بمقررات خلية الازمة.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين، تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وقال التميمي، في رسالة وجهها الى أعضاء خلية الازمة و دائرة صحة ديالى و القوات الامنية: "اتقدم اليكم بالشكر الجزيل لما قدمتمو

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