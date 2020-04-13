2020/04/13 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستئناف الرحلات الاستثنائية الى العراق عبر مطار القاهرة الدولي/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستئناف الرحلات الاستثنائية الى العراق عبر مطار القاهرة الدولي/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستئناف الرحلات الاستثنائية الى العراق عبر مطار القاهرة الدولي/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).