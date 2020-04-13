اندلاع اشتباكات دامية بين القوات العراقية وداعش قرب كركوك

2020/04/13 | 16:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية وتحت غطاء من سلاح الجو قامت بمحاصرة موقع المسلحين مما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الفلول - صورة: إرشيف

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