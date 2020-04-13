هيئة الحشد الشعبي تعفر شارع حيفا ومستشفى الكرامة والشيخ معروف في بغداد ضمن عملية كبح الجائحة

2020/04/13 | 16:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، شارع حيفا ومستشفى الكرامة والشيخ معروف في بغداد ضمن عملية كبح الجائحة الوقائية.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، طبابة الحشد الشعبي عفرت شارع حيفا وكلية العلوم الموجودة بالشارع والشيخ معروف ومستشفى الكرامة في جانب الكرخ ببغداد.ورافقت الحملة مديرية الإعلام من خلال نشر التوعية والتثقيف الصحي

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