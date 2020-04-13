شاهد بالفيديو: نجمة باب الحارة “مهووسة” بأحد فلاتر “السناب شات”

2020/04/13 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبرت الفنانة السورية نجمة مسلسل باب الحارة الشامي الأشهر في الوطن العربي ليليا الأطرش عن هوسها في فلتر من فلاتر تطبيق التواصل الاجتماعي انستقرام من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه مستخدمة الفلتر الجديد ومشبهة اياه بالآيلاينر الجميل الذي يزين وجوه المشاهير حول العالم وعلقت على الفيديو بقولها: “مع اني قليل حط ايلاينر […]

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