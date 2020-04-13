2020/04/13 | 16:11 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغديدا: حملة تطوعية للوقاية من فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 16:11.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغديدا: حملة تطوعية للوقاية من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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