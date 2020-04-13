وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/13 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا​ في ​لبنان​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 632 اصابة.واوضحت ان الاصابات هي من المقيمين في لبنان، حيث لم يسجل اي اصابة من المغتربين الوافدين.ولفتت الوزارة الى انه لم يسجل يوم امس اي حالة وفاة جراء الفيروس.واوضحت انه حتى الساعة يوجد 34 حالة حرجة، […]

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