سليم همزة: اختلال في نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة

2020/04/13 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، سليم همزة، إن اختلال في نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر همزة أن هناك إجماعاً واتفاقاً على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، كونها مدخل لحل النزاعات والقضاء على الفساد، مؤكداً أن اختلال نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة، فهذا الأمر ليس بحاجة إلى قرار من الاتحادية، وانما لقرار من البرلمان.

وبين، أن هناك اجراءات نحتاجها لإجراء الانتخابات المبكرة، وأولها إكمال قانون الانتخابات، فهذا القانون بحاجة الى بعض التعديلات، كذلك يجب تخصيص الأموال اللازمة لهذه الانتخابات، كما يجب أن يكون هناك وضع صحي مستقر.

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