الملا: توافق وطني من مختلف الكتل السياسية على تكليف مصطفى الكاظمي

2020/04/13 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع تحالف القوى العراقية، تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية خلال عشرة أيام.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا، إن هناك توافق وطني من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان تحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، لديه تقاربات كبيرة مع الكاظمي على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية.

ولفت إلى أن هناك مشاورات يجريها الكاظمي مع الفاعل السياسي الشيعي، موضحا أن الكاظمي قد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح كابينته الوزارية لغرض التصويت داخل البرلمان وربما سيقدمها خلال أيام.



مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات.

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