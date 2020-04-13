شاهد عمرو يوسف يفاجئ كندة علوش بـ”قبلة” على الهواء مباشرة

2020/04/13 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح دول العالم تعمد الكثير من قنوات التلفزيون بالبقاء على اتصال مباشر مع الوسط الفني من خلال تقنيات الأقمار الصناعية واجراء المقابلات الحصرية من بيوت الفنانين عبر تقنيات الصوت والصورة.وخلال لقاء الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار مع الفنانة السورية كندة علوش عبر تقنية الاقمار الصناعية من منزل […]

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