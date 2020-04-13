كورونا يهدد نادي برشلونة بالإفلاس المالي

2020/04/13 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني أن النادي يواجه الإفلاس التام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفي ظل السياسات التي يتخذها خوسيه ماريا بارتوميو رئيس مجلس الإدارة الحالي.واستقال 6 أعضاء مهمين من مجلس إدارة برشلونة الأسبوع الماضي، منهم اثنان كانا نائبين للرئيس بارتوميو، وذلك احتجاجاً على سياسة مجلس […]

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