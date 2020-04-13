احباط محاولة تهريب 16 سيارة في ميناء ام قصر الشمالي

2020/04/13 | 16:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة تهريب سيارة في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ملاكاتنا بمنفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، واستناداً إلى موافقة قاضي تحقيق محكمة أم قصر ووفق معلومات موثوقة في كتاب جهاز الأمن الوطن، مديرية أمن البصرة، تمكنت من الكشف على اربعة حاويات تحتوي على 16 عجلة معدة للتهريب".

وأضافت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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