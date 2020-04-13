التعليم تمنح درجات اضافية كمكافئة للطلاب الملتزمين بالدراسة الإلكترونية

2020/04/13 | 16:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن منح درجات اضافية كمكافئة تضاف للطلاب الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية على درجات السعي السنوي.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة التعليم العالي عدنان العربي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الوزارة في إطار تشجيع التعليم الإلكتروني قررت إعطاء بعض الدرجات على السعي للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية".

واضاف أن "وزارة التعليم ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار إيصال المناهج إلى الطلبة".

وأشار إلى أن "الوزارة شرعت بالتواصل مع الطلبة عبر المنصات الإلكترونية وتم بحث اتخاذ هذا المنحى إسوة بدول العالم التي استخدمت هذه المنصات في التعليم وهناك صعوبات واجهت بعض الأساتذة والطلبة في التواصل وتم الوصول إلى مراحل متقدمة لإيصال المادة الفديوية والورقية عبر المنصات الإلكترونية".

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