انتر ميلان يرفض عرض برشلونة لضم لاوتارو

2020/04/13 | 16:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رفض عرضًا ضخمًا من نظيره برشلونة، للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن "برشلونة عرض ثلاثة من لاعبيه على الإنتر في المفاوضات الأولى بين الطرفين، وهم نيلسون سيميدو وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش، من أجل دمجهم في عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز".

وأضافت أن "المفاوضات لم تكن ناجحة، حيث واصل إنتر طلب الحصول على 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب".

ولفتت الصحيفة أن "أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، غير مهتم بضم الثلاثي لمشروعه الجديد، بالرغم من أنه سيكون منفتحا على استقطاب لاعبين آخرين من برشلونة".

وختمت أنه "في برشلونة يصرون على أن العملية لن تكون ممكنة، إلا إذا تم تضمين بعض اللاعبين لخفض سعر اللاعب"، مشيرة إلى أن "أحد هؤلاء قد يكون أرتورو فيدال، والذي يعد هدفًا للإنتر"؟

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