العثور على مقبرة جماعية في الرقة

2020/04/13 | 16:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق الاستجابة الأولي، التابع للمجلس المحلي في #الرقة، العثور على مقبرة جماعية تعود للفترة التي كان يسيطر فيها تنظيم “داعش” على المحافظة الواقعة شمالي #سوريا.ورجح فريق الاستجابة أن تضم المقبرة ما يزد عن…

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