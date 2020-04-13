وصول 157 عراقيا من مصر وتسيير رحلة استثنائية للسعودية عبر اربيل

2020/04/13 | 16:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، عن وصول 157 مواطنا عراقيا قادمين من مصر ضمن رحلة استثنائية، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية تسيير رحلة استثنائية إلى السعودية لإعادة معتمرين عراقيين من هناك.

وذكر بيان لوزارة النقل ورد لـشفق نيوز، أن "157 مواطنا عراقيا وصلوا إلى العاصمة بغداد ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر الى ارض الوطن على متن الطائرة التي تحمل الطراز B737/yI-ASU التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

من جانبه قال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، إن "وزارة الخارجيّة وبأمر الوزير محمد علي الحكيم وبالتنسيق مع خليّة الأزمة، ووزارة النقل، وحكومة اقليم كوردستان والخطوط الجوّية العراقـيّة، وسفارة جمهوريّة العراق لدى الرياض والقنصل العام في جدة والكادر الدبلوماسيّ، وكذا التنسيق مع السلطات المعنيّة في المملكة العربية السعوديّة وعبر تواصُلها مع المُعتمِرين العراقيّين الراغبين في العودة إلى البلاد قامت بإعداد قوائم بأسمائهم، وسيرت رحلة استثنائيّة من جدة إلى أربيل، ثم من أربيل إلى بغداد على متنها 173 مُعتمِراً".

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