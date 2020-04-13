“كورونا” في لبنان: إجراءت وقائية وسط الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللاجئين

2020/04/13 | 16:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وصول فيروس #كورونا إلى #لبنان، تعددت إجراءات السلطات اللبنانية لمواجهة انتشاره، فهناك الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مع #الجيش_اللبناني، ووزارة الصحة اللبنانية، والبلديات، إضافةً لمبادرات مجتمعية متعددة.#حزب_الله، على سبيل المثال، أعلن خطة لمواجهة…

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