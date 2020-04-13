المتطرفون الهنود يستخدمون حجة كورونا لمهاجمة المسلمين وقتلهم

2020/04/13 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، أن تفشي فايروس كورونا في الهند اثار موجة من الهجمات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء الهند ، حيث زعمت وزارة الصحة بالحكومة الهندوسية القومية أن المسلمين ينشرون الفايروس.

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