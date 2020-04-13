2020/04/13 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد محافظ النجف، لؤي الياسري، الاثنين (13 نيسان 2020)، أن المحافظة سترفع حظر التجوال ان لم تسجل ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف: سنرفع حظر التجوال ان لم نسجل اصابات بكورونا طوال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف: سنرفع حظر التجوال ان لم نسجل اصابات بكورونا طوال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).