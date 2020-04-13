السعودية تصدر قرارا بشأن 172 عراقيا متواجدين فيها

2020/04/13 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين (13 نيسان 2020)، مغادرة 172 عراقيا متواجدين فيها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقالت وزارة الحج السعودية في بيان إن "172 معتمرًا من الجنسية العراقية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ حيث غادر 140 منهم إلى أربيل و 32 معتمراً إلى بغداد".

واضاف البيان أن "هذه المرحلة تأتي استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد".

وتابع أن "الوزارة قامت بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين".

بغداد اليوم- متابعة

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