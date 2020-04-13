2020/04/13 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، ان على الإقليم ان يخفض إنتاجه من النفط التزاما باتفاق العراق مع منظمة أوبك.

وأوضح مقرر اللجنة “سركو كلالي” في تصريح، ان إقليم كردستان يتعين عليه خفض مائة وثلاثة آلاف برميل من إنتاجه من النفط الخام، وهو ما يمثل نسبة ثلاث وعشرين بالمئة من إنتاجه وتصديره الكلي، البالغ ثلاثمائة وستة وأربعين الفا وخمسمائة برميل يوميا.

وجاء التصريح عقب ترحيب العراق، بالاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع الأخير لأوبك، والمتضمن التزام أعضاء المنظمة بخفض وصف بالتأريخي في الإنتاج، بهدف تدعيم أسعار النفط التي تدهورت على خلفية ازمة وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الطاقة ببرلمان إقليم كردستان : يتعين على الإقليم خفض 23% من إنتاجه النفطي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الطاقة ببرلمان إقليم كردستان : يتعين على الإقليم خفض 23% من إنتاجه النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).