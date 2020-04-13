دراسة تكشف عن تطور “كورونا” في ثلاث مراحل وأماكن انتشارها

2020/04/13 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج عن التاريخ الجيني لـ COVID-19 (كورونا)، أن الفيروس تحور بثلاث طرق مختلفة.هذا وحسب الدراسة يتغير الفيروس باستمرار لتحطيم أجهزة المناعة وقسمت الأنواع الثلاثة إلى A، و B، وC.أما النوع A فهو الشكل الأصلي للفيروس الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر.والنوع B فهو النسخة المعدلة من الفيروس الذي يتحور […]

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