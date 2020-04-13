2020/04/13 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدنان العربي، اليوم الاثنين، عن منح درجات اضافية على درجات السعي السنوي كمحفز للطلبة الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية.وقال العربي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الوزارة في إطار تشجيع التعليم الإلكتروني قررت إعطاء بعض الدرجات على السعي للطلبة الملتزمين مع الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية".واضاف أن "الوزارة ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار إيصال المناهج إلى الطلبة".وأشار إلى أن "الوزارة شرعت بالتواصل مع الطلبة عبر المنصات الإلكترونية وتم بحث اتخاذ هذا المنحى إسوة بدول العالم التي استخدمت هذه المنصات في التعليم وهناك صعوبات واجهت بعض الأساتذة والطلبة في التواصل وتم الوصول إلى مراحل متقدمة لإيصال المادة الفديوية والورقية عبر المنصات الإلكترونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تمنح درجات اضافية للطلبة الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تمنح درجات اضافية للطلبة الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).