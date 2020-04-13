استشهاد واصابة منتسبي باشتباك مع عناصر داعش في كركوك

2020/04/13 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن استشهاد احد المقاتلين واصابة اثنين اخرين باشتباك مع عناصر داعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تتمكن من رصد وكر للإرهابيين، بداخله اعداد من الدواعش الارهابيين في وادي الشاي".وأضافت انه "شرعت قوة مشتركة بإسناد جوي من قبل طيران الجيش بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم".وأكدت انه "استشهد احد المقاتلين وجرح إثنين آخرين"، مشيرة الى ام "العملية ما زالت مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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