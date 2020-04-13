2020/04/13 | 16:43 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة 3 معتقلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 16:43.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة 3 معتقلين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة 3 معتقلين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة 3 معتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).