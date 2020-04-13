ائتلاف الوطنية يدعوا لمنح المكلف مصطفى الكاظمي الحرية الكاملة في اختيار وزراء حكومته

2020/04/13 | 16:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف الوطنية، الى منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الحرية الكاملة في اختيار وزراء حكومته وإبعاد الضغط عليه الهادف الى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.وذكر بيان للائتلاف ان وفداً يمثل ائتلاف الوطنية زار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في … Readmore

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