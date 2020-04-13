مؤشرات “مقلقة”.. تضارب تصريحات وتراشق بشأن انتاج الكهرباء في رمضان

2020/04/13 | 17:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. تضارب الأنباء بشأن قدرة وزارة الكهرباء على إنتاج 21 الف ميغا واط من الطاقة خلال شهر رمضان المقبل...

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