في سوريا… الاحتراز من كورونا يدفع ثمنه الفقراء وأصحاب المهن

2020/04/13 | 17:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السورية، إغلاق الأسواق العامة، وجميع المحلات التجارية عدا التي تبيع الأساسيات والمواد الغذائية منذ 21 آذار الماضي حتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي أوقفت جميع وسائل النقل العامة.وأضاف الوضع #الاقتصادي السيء الذي…

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