القبض على متاجر بالمواد المخدرة في الناصرية

2020/04/13 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة في مدينة الناصرية.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”من خلال توفر معلومات لدى شعبة مكافحة مخدرات الناصرية تفيد بمحل تواجد احد المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة”.واضافت، ان”على الفور تم نصب كمين محكم تمكنت القوة خلاله […]

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