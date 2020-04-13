اعتقال 9 مطلوبين بعملية امنية تستهدف مثيري النزاعات العشائرية في الشطرة

2020/04/13 | 17:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية انهت عملية امنية كبيرة انطلقت فجر اليوم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية انهت عملية امنية كبيرة انطلفت فجر اليوم بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية وتحت اشراف قيادات امنية رفيعة في قيادة شرطة ذي قار".

وبين المصدر، ان "العملية استهدفت مثيري النزاعات العشائرية في القضاء خلال الايام الماضية"، لافتا الى انها "انتهت باعتقال 9 مطلوبين خطرين احدهم محكوم بالسجن غيابيا 10 سنوات، فضلا عن مصادرة العديد من الدراجات والمركبات والاسلحة غير المرخصة والاعتدة".

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