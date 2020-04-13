النقل: وصول 275 مواطنا ضمن خطة  اجلاء العراقيين من ماليزيا

2020/04/13 | 17:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة الاولى قادمة من ماليزيا الى مطار بغداد الدولي والمخصصة لأجلاء المواطنين العراقين العالقين في كوالالمبور واعادتهم الى ارض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عدد المسافرين الذين تم إعادتهم على متن طائرة الناقل الوطني من طراز B777-200/YIAQZ بلغ (275) مسافراً، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في ماليزيا لغرض تسهيل اجراءات العودة بعد المناشدات العديدة التي اطلقها العراقيين عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا".

واضافت ان "جميع الوافدين الى مطار بغداد الدولي من العراقيين يخضعوا لفحوصات دقيقة من قبل لجان طبية متخصصة معتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية للكشف والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد".

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