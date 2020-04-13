2020/04/13 | 17:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التخطيط تعلن إطلاق أول عقد عمل ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب

اخبار مباشرة

التخطيط تعلن إطلاق أول عقد عمل ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن إطلاق أول عقد عمل ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن إطلاق أول عقد عمل ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).