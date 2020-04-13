اعتقال سبعة متهمين بالسرقة في السليمانية

2020/04/13 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الإثنين، اعتقال سبعة متهمين بالسرقة من قبل شرطة مكافحة الجريمة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية، تمكنت من اعتقال متهم قام بكسر زجاج سيارة وسط السليمانية وسرق 600 الف دينار من داخل السيارة”، لافتة إلى ان “المتهم […]

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