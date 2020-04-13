349 عراقياً في ألمانيا يرغبون بالعودة إلى البلاد

2020/04/13 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إعداد قوائم بأسماء العراقيين المقيمين في ألمانيا الراغبين بالعودة إلى العراق.وقال الصحاف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "سفارتنا في العاصمة الألمانية برلين وعبر تواصُلها مع العراقيّين الراغبين بالعودة إلى البلاد قامت بإعداد قوائم بأسمائهم وعددهم 349 عراقياً".وأضاف "تم إرسال القوائم إلى الخطوط الجوّية العراقـيّة، واستحصال موافقة السلطات المعنيّة في ألمانيا، وسيتم تسيير رحلتين استثنائيتين إحداهما من برلين إلى بغداد بتاريخ 15 من نيسان الجاري، والأخرى من فرانكفورت إلى بغداد في 17 من نيسان الجاري".

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