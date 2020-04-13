البصرة تستلم 10 حاويات مستلزمات طبيّة من بغداد

2020/04/13 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام ديوان محافظة البصرة، مصطفى محمد الأسديّ، اليوم الاثنين، عن تسلم المحافظة 10 حاويات محملة بمستلزمات طبيّة مهداة من وزارة الماليّة.وقال الاسدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسشخة منه "استلمَت محافظة البصرة 10 حاويات محملة بالكفوف الطبيّة مهداة من وزارة الماليّة، وتأتي هذه المبادرة لدعم مساعي حكومة البصرة في مواجهة فيروس كورونا".وأضاف ان "الحاويات كانت متروكة في ميناء أم قصر الشمالي منذ فترة، وقدمتها الوزارة كمنحة مجانيّة لدعم الجهود الطبيّة في المحافظة لمواجهة كورونا".وأكد انه "سيتم توزيعها بالتنسيق مع دائرة صحة البصرة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة، على الدوائر المكلفة بمهام وأعمال مواجهة فيروس كورونا خلال فترة حظر التجوال، بمركز وأقضية ونواحي المحافظة".

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