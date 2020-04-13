سيارات الشرطة تزف عروسين في النجف الاشرف

2020/04/13 | 17:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يرغب أحمد خالد الكعبي (23 عاماً) في تأجيل زفافه بعد تفشي فيروس كورونا في العراق، لكنه طلب من قوات الأمن المحلية بمدينة النجف المساعدة في حفل الزفاف.وذكر تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، أن الشرطة قامت بتزويد العريس الشاب بسيارات صاخبة بالموسيقى من أجل زفاف الكعبي على عروسه رقية رحيم، في احتفال اقتصر على 6

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